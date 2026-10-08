Οδηγούμε τα νέα Audi A3 στην Γερμανία

Audi A3. Ένα όνομα σταθμός στην κατηγορία των premium C hatchback, το οποίο συμπλήρωσε 30 χρόνια ζωής, μιας και η πρώτη γενιά έκανε το ντεμπούτο της το Σεπτέμβριο του 1996.





Ακριβώς τρεις δεκαετίες αργότερα, η Audi ανανέωσε το A3, και μας προσκάλεσε στην πατρίδα της μάρκας, στο Ίνγκολστατ της Γερμανίας, για να το οδηγήσουμε, μαζί με τα μοντέλα που έκαναν το όνομα «A3» να αγαπηθεί και να εδραιωθεί στην αγορά.







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