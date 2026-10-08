Θα προτιμούσες μια Shooting Brake Ferrari από μια κανονική coupe;
NEWSAUTO.GR

Θα προτιμούσες μια Shooting Brake Ferrari από μια κανονική coupe;

Μια μοναδική Ferrari 599 GTB μεταμορφώθηκε σε Shooting Brake με χειροποίητο αμάξωμα αλουμινίου, αντλώντας έμπνευση από μια ξεχωριστή Daytona του 1972 και πλέον αναζητά νέο ιδιοκτήτη.

Θα προτιμούσες μια Shooting Brake Ferrari από μια κανονική coupe;
Η Ferrari 599 GTB Fiorano είναι ένα από τα μοντέλα που έχουν μείνει στην ιστορία της ιταλικής μάρκας χάρη στον ατμοσφαιρικό V12 κινητήρα της και τις εντυπωσιακές επιδόσεις της.

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