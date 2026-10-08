Θα προτιμούσες μια Shooting Brake Ferrari από μια κανονική coupe;
Θα προτιμούσες μια Shooting Brake Ferrari από μια κανονική coupe;
Μια μοναδική Ferrari 599 GTB μεταμορφώθηκε σε Shooting Brake με χειροποίητο αμάξωμα αλουμινίου, αντλώντας έμπνευση από μια ξεχωριστή Daytona του 1972 και πλέον αναζητά νέο ιδιοκτήτη.
Η Ferrari 599 GTB Fiorano είναι ένα από τα μοντέλα που έχουν μείνει στην ιστορία της ιταλικής μάρκας χάρη στον ατμοσφαιρικό V12 κινητήρα της και τις εντυπωσιακές επιδόσεις της.
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