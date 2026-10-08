Οι Ιταλοί θέλουν να φτιάξουν ένα διάδοχο της Lancia Stratos

Η

χρειάστηκε επτά χρόνια εξέλιξης για να παρουσιάσει το

, ένα φιλόδοξο ιταλικό project που η ονομασία του είναι εμπνευσμένη από την

της δεκαετίας του 1970. Η βασική ιδέα είναι διαφορετική από τη συνηθισμένη λογική ενός μοντέλου με πολλές επιλογές, καθώς το Tipo 829 θα μπορεί