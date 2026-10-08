Οι Ιταλοί θέλουν να φτιάξουν ένα διάδοχο της Lancia Stratos
NEWSAUTO.GR

Οι Ιταλοί θέλουν να φτιάξουν ένα διάδοχο της Lancia Stratos

Το νέο ιταλικό project συνδυάζει 500 άλογα, εξακύλινδρο κινητήρα 3,4 λίτρων και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χωμάτινες και ασφάλτινες διαδρομές.

Οι Ιταλοί θέλουν να φτιάξουν ένα διάδοχο της Lancia Stratos
Η Angelelli Automobili χρειάστηκε επτά χρόνια εξέλιξης για να παρουσιάσει το Tipo 829, ένα φιλόδοξο ιταλικό project που η ονομασία του είναι εμπνευσμένη από την Lancia Stratos HF της δεκαετίας του 1970. Η βασική ιδέα είναι διαφορετική από τη συνηθισμένη λογική ενός μοντέλου με πολλές επιλογές, καθώς το Tipo 829 θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά τερέν και διαφορετικές συνθήκες.

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