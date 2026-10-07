Έρχεται νέο γερμανικό σπορ SUV

Στην τελική φάση δοκιμών εξέλιξης βρίσκεται η σκληροπυρηνική έκδοση RS που προστίθεται για πρώτη φορά στη γκάμα του Audi Q5 σε μια προσπάθεια της γερμανικής εταιρίας να διευρύνει την επιρροή της στην κατηγορία των πολυτελών SUV υψηλών επιδόσεων.