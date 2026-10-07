Έρχεται νέο γερμανικό σπορ SUV
NEWSAUTO.GR

Έρχεται νέο γερμανικό σπορ SUV

Στην τελική φάση δοκιμών εξέλιξης βρίσκεται η σκληροπυρηνική έκδοση RS που προστίθεται για πρώτη φορά στη γκάμα του Audi Q5 σε μια προσπάθεια της γερμανικής εταιρίας να διευρύνει την επιρροή της στην κατηγορία των πολυτελών SUV υψηλών επιδόσεων.

Έρχεται νέο γερμανικό σπορ SUV
Η Audi διευρύνει σταδιακά την παρουσία των κορυφαίων εκδόσεων RS στη γκάμα των SUV της και αυτή τη φορά σειρά έχει το Q5. Τα πρωτότυπα του νέου RS Q5 έχουν ήδη ξεκινήσει δοκιμές στο Nürburgring, με το μοντέλο παραγωγής να αναμένεται μέσα στο 2027 ως η ισχυρότερη έκδοση της οικογένειας.

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