Τι τιμή θα έχει στην Ελλάδα αυτή η φθηνή «χωμάτινη» 800άρα;
Τι τιμή θα έχει στην Ελλάδα αυτή η φθηνή «χωμάτινη» 800άρα;
Με 95,5 άλογα, πλούσιο εξοπλισμό και χωμάτινο προσανατολισμό, η νέα QJMotor SRT 800RX έρχεται να βάλει φωτιά στην σημαντική κατηγορία των Adventure Rally μοτοσικλετών.
Μετά την επιτυχημένη παρουσία της SRT 450RX, η QJMotor ετοιμάζει την άφιξη στην Ελλάδα του μεγαλύτερου μέλους της οικογένειας.
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