Τι τιμή θα έχει στην Ελλάδα αυτή η φθηνή «χωμάτινη» 800άρα;

Με 95,5 άλογα, πλούσιο εξοπλισμό και χωμάτινο προσανατολισμό, η νέα QJMotor SRT 800RX έρχεται να βάλει φωτιά στην σημαντική κατηγορία των Adventure Rally μοτοσικλετών.