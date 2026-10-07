Πόσο θα κοστίζει το νέο Hyundai Ioniq 3 και που μπορείτε να το δείτε;
Πόσο θα κοστίζει το νέο Hyundai Ioniq 3 και που μπορείτε να το δείτε;
Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της Hyundai έχει ξεκινήσει την εμπορική του πορεία στην Ευρώπη με την Ελλάδα να ακολουθεί στο άμεσο μέλλον.
Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της Hyundai ανοίγει τον δρόμο για μια πιο προσιτή πρόταση στην οικογένεια Ioniq, με την πρώτη τιμή που ανακοινώθηκε στην Ευρώπη να δίνει μια πρώτη εικόνα για το κόστος κτήσης του.
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