Δοκιμάζουμε τη μικρότερη GS της BMW - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε τη μικρότερη GS της BMW - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Οδηγούμε την μικρότερη GS της «φαμίλιας» και τρίβουμε τα χέρια μας για μια μοτοσικλέτα που πραγματικά μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, πολύ καλά.
Έχει περάσει σχεδόν μισός χρόνος (γρήγορα που περνάει ο καιρός) από τη στιγμή που πέρασα το πόδι μου πάνω από τη σέλα της BMW F 450 GS για πρώτη φορά και έβαλα μπροστά τον κινητήρα της μοτοσικλέτας για να ξυπνήσει το ηφαίστειο της Έτνα στη Σικελία.
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