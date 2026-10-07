Δοκιμάζουμε τη μικρότερη GS της BMW - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Έχει περάσει σχεδόν μισός χρόνος (γρήγορα που περνάει ο καιρός) από τη στιγμή που πέρασα το πόδι μου πάνω από τη σέλα της BMW F 450 GS για πρώτη φορά και έβαλα μπροστά τον κινητήρα της μοτοσικλέτας για να ξυπνήσει το ηφαίστειο της Έτνα στη Σικελία.