Ηρθε το... cabrio Renault 4 στην έκθεση αυτοκινήτου σε τιμή έκπληξη

Το Renault 4 E-Tech Electric αποκτά μια ακόμη πιο ξεχωριστή έκδοση με ηλεκτρικά ανοιγόμενη υφασμάτινη οροφή, η οποία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ και είναι ήδη διαθέσιμη στην αγορά σε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τιμή.