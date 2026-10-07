Ηρθε το... cabrio Renault 4 στην έκθεση αυτοκινήτου σε τιμή έκπληξη
Ηρθε το... cabrio Renault 4 στην έκθεση αυτοκινήτου σε τιμή έκπληξη
Το Renault 4 E-Tech Electric αποκτά μια ακόμη πιο ξεχωριστή έκδοση με ηλεκτρικά ανοιγόμενη υφασμάτινη οροφή, η οποία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ και είναι ήδη διαθέσιμη στην αγορά σε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τιμή.
UPD:
Το νέο Renault 4 E-Tech Electric έχει αναμφίβολα έντονη προσωπικότητα, όμως στην έκδοση Canvas Roof αποκτά έναν ακόμη πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα.
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UPD:
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