Απο αυτό το περιπολικό σίγουρα δεν μπορεί να ξεφύγεις...

Η αστυνομία του Dubai έχει δημιουργήσει εδώ και χρόνια έναν από τους πιο εντυπωσιακούς στόλους αστυνομικών αυτοκινήτων στον κόσμο και η τελευταία της προσθήκη έρχεται να επιβεβαιώσει ότι στο Ντουμπάι ακόμη και ένα περιπολικό μπορεί να αποτελεί από μόνο του αξιοθέατο.