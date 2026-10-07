Απο αυτό το περιπολικό σίγουρα δεν μπορεί να ξεφύγεις...
NEWSAUTO.GR

Απο αυτό το περιπολικό σίγουρα δεν μπορεί να ξεφύγεις...

Οι αστυνομικές αρχές της Dubai πρόσθεσε στον εντυπωσιακό στόλο της μία Ferrari 812 Superfast με την υπογραφή της Mansory, συνδυάζοντας V12 κινητήρα 800 ίππων με εκρηκτική εμφάνιση.

Απο αυτό το περιπολικό σίγουρα δεν μπορεί να ξεφύγεις...
UPD:

Η αστυνομία του Dubai έχει δημιουργήσει εδώ και χρόνια έναν από τους πιο εντυπωσιακούς στόλους αστυνομικών αυτοκινήτων στον κόσμο και η τελευταία της προσθήκη έρχεται να επιβεβαιώσει ότι στο Ντουμπάι ακόμη και ένα περιπολικό μπορεί να αποτελεί από μόνο του αξιοθέατο.



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UPD:
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