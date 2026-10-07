Αυτή είναι η πρώτη Jaguar της νέας εποχής

Η Jaguar αποκάλυψε την Type 01, το μοντέλο που εγκαινιάζει τη νέα εποχή της βρετανικής μάρκας και δείχνει στην πράξη πόσο μακριά θέλει να απομακρυνθεί από όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για αυτήν.