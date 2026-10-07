Αυτή είναι η πρώτη Jaguar της νέας εποχής
NEWSAUTO.GR

Αυτή είναι η πρώτη Jaguar της νέας εποχής

Η Jaguar αποκάλυψε την Type 01, το μοντέλο που εγκαινιάζει τη νέα εποχή της βρετανικής μάρκας και δείχνει στην πράξη πόσο μακριά θέλει να απομακρυνθεί από όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για αυτήν.

Αυτή είναι η πρώτη Jaguar της νέας εποχής
UPD:

Η νέα Type 01 είναι ένα μεγάλο τετράθυρο ηλεκτρικό GT, σχεδιασμένο πάνω στη νέα Jaguar Electric Architecture (JEA), μια πλατφόρμα που έχει εξελιχθεί αποκλειστικά για τα μελλοντικά BEV της εταιρείας.

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UPD:
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