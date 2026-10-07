Έρχεται Ευρώπη η νέα κινεζική ναυαρχίδα - Θα την δούμε και στην Ελλάδα;
Έρχεται Ευρώπη η νέα κινεζική ναυαρχίδα - Θα την δούμε και στην Ελλάδα;
Το νέο plug-in υβριδικό D-SUV της Geely θα παρουσιαστεί επίσημα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού.
Η Geely επιλέγει το Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του νέου Monjaro EM-i, ενός μοντέλου που τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας της και αποτελεί το πρώτο plug-in υβριδικό SUV της μάρκας στην κατηγορία D για την παγκόσμια αγορά.
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