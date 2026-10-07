Ευρωπαίοι ξυπνήστε! Αφήστε τις οθόνες και επενδύστε στην πολυτέλεια

Ο Ματέ Ρίματς πολλές φορές έχει μιλήσει έξω από τα δόντια για την κατάσταση που επικρατεί στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ιδιαίτερα τώρα που οι κατασκευαστές από την Κίνα έχουν κυριαρχήσει, στρέφει τα πυρά του στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία δείχνει σαστισμένη από την «κινεζική καταιγίδα».