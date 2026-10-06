Nέο μοντέλο κάνει πανευρωπαϊκή πρεμιέρα στην έκθεση αυτοκινήτου AUTO ATHINA

Μία ακόμη σημαντική πρεμιέρα φιλοξενεί η AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, καθώς το νέο MINI Countryman Untamed Edition παρουσιάζεται στο ελληνικό κοινό, σχεδόν ταυτόχρονα με την επίσημη αποκάλυψή του από τη MINI.