Nέο μοντέλο κάνει πανευρωπαϊκή πρεμιέρα στην έκθεση αυτοκινήτου AUTO ATHINA
NEWSAUTO.GR

Nέο μοντέλο κάνει πανευρωπαϊκή πρεμιέρα στην έκθεση αυτοκινήτου AUTO ATHINA

Η πιο περιπετειώδης εκδοχή του MINI Countryman αποκαλύπτεται στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, με αυξημένη απόσταση από το έδαφος, ελαστικά all-terrain και σαφώς πιο off-road προσανατολισμό.

Nέο μοντέλο κάνει πανευρωπαϊκή πρεμιέρα στην έκθεση αυτοκινήτου AUTO ATHINA
UPD:
Μία ακόμη σημαντική πρεμιέρα φιλοξενεί η AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, καθώς το νέο MINI Countryman Untamed Edition παρουσιάζεται στο ελληνικό κοινό, σχεδόν ταυτόχρονα με την επίσημη αποκάλυψή του από τη MINI.

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UPD:
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