Η αγορά αυτοκινήτου αλλάζει: Ο Όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος μπαίνει δυναμικά σε Mercedes-Benz και Toyota

Ο Όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος κινείται για την απόκτηση της Ισμαήλος, ενισχύοντας την παρουσία του τόσο στις πωλήσεις αυτοκινήτων όσο και στην ιδιαίτερα σημαντική αγορά των υπηρεσιών after sales.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες επιχειρηματικές κινήσεις της χρονιάς βρίσκεται σε εξέλιξη στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, καθώς ο Όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος προχωρά σε συμφωνία για την απόκτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ιστορικής εταιρείας Ισμαήλος.

Η κίνηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς στο επίκεντρό της βρίσκονται δύο από τις ισχυρότερες αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως: η Mercedes-Benz και η Toyota.

Στις 6 Οκτωβρίου 2026, η εισηγμένη Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ανακοίνωσε την υπογραφή Μνημονίου Συμφωνίας για την ενδεχόμενη πλήρη εξαγορά της δραστηριότητας πωλήσεων, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης αυτοκινήτων της Α. Ισμαήλος ΑΕ.

Η συμφωνία αφορά μια επιχείρηση με σημαντικό οικονομικό μέγεθος και πολυετή παρουσία στην αγορά, ενώ αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τη συγκέντρωση δραστηριοτήτων στον κλάδο της εμπορίας αυτοκινήτων.

Τα 21 εκατ. ευρώ και ο τζίρος των 124 εκατ.

Το οικονομικό αποτύπωμα της υπό εξέταση συναλλαγής είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον.

Η εκτιμώμενη αξία της εξαγοράς διαμορφώνεται στα 21 εκατ. ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα έσοδα της δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στη συμφωνία έφτασαν τα 124,35 εκατ. ευρώ το 2025.

Πρόκειται για δύο διαφορετικά οικονομικά μεγέθη, τα οποία αποτυπώνουν αφενός την εκτιμώμενη αξία της συναλλαγής και αφετέρου το εύρος των εμπορικών δραστηριοτήτων που επιδιώκει να αποκτήσει ο αγοραστής.

Σημειώνεται ότι τα 124,35 εκατ. ευρώ αφορούν έσοδα και όχι καθαρά κέρδη, ενώ το τίμημα των 21 εκατ. ευρώ παραμένει υπό την αίρεση των αποτελεσμάτων του οικονομικού και νομικού ελέγχου.

Στην υπό εξέταση εξαγορά περιλαμβάνεται η δραστηριότητα της Α. Ισμαήλος ΑΕ, η οποία είναι εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz στην Αττική από το 1990.

Παράλληλα, περιλαμβάνεται και η κατά 100% θυγατρική της, Ισμαήλος ΜΑΕ, η οποία από το 2025 δραστηριοποιείται ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Toyota.

Έτσι, ο Όμιλος Πετρόπουλος επιδιώκει να αποκτήσει μια επιχειρηματική δραστηριότητα που συνδυάζει την premium κατηγορία με τη μαζική αγορά αυτοκινήτου, αλλά και τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής.

Γιατί η συμφωνία έχει ιδιαίτερη σημασία

Η συγκεκριμένη επιχειρηματική κίνηση δεν περιορίζεται στην απόκτηση ενός δικτύου πωλήσεων.

Στην πραγματικότητα, αναδεικνύει τη σημασία που αποκτούν πλέον οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες αυτοκινήτου, από την αρχική πώληση έως τη συντήρηση, την επισκευή και τη μακροχρόνια εξυπηρέτηση του πελάτη.

Για έναν μεγάλο επιχειρηματικό όμιλο, η οργανωμένη παρουσία στο after sales δημιουργεί προϋποθέσεις επαναλαμβανόμενων εσόδων, διατηρώντας παράλληλα σταθερή επαφή με τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων.

Η Ισμαήλος διαθέτει εμπειρία δεκαετιών στη Mercedes-Benz, έχοντας αναπτύξει τη δραστηριότητά της σε μια ιδιαίτερα απαιτητική κατηγορία της αγοράς.

Η προσθήκη της Toyota διευρύνει το πεδίο δραστηριοποίησης, δημιουργώντας μια διαφορετική εμπορική βάση και δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης.

Για την Πέτρος Πετρόπουλος, η πιθανή ολοκλήρωση της συναλλαγής σηματοδοτεί την ενίσχυση της παρουσίας της στη λιανική εμπορία αυτοκινήτων, έναν τομέα στον οποίο η επιχειρηματική κλίμακα, τα οργανωμένα δίκτυα και η αποτελεσματική εξυπηρέτηση αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα.

Παράλληλα, η συμφωνία αντανακλά μια ευρύτερη τάση στην ελληνική αγορά: την ενίσχυση μεγαλύτερων επιχειρηματικών σχημάτων, τα οποία διαθέτουν τις οικονομικές και οργανωτικές δυνατότητες να επενδύουν σε εγκαταστάσεις, τεχνολογία, εκπαίδευση προσωπικού και υπηρεσίες.

Η μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση, η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των σύγχρονων οχημάτων και οι απαιτήσεις των κατασκευαστών καθιστούν αυτές τις επενδύσεις ακόμη σημαντικότερες.

Ωστόσο, η συμφωνία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Το Μνημόνιο Συμφωνίας προβλέπει την πραγματοποίηση οικονομικού και νομικού ελέγχου, τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων και συναινέσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των προμηθευτών, καθώς και ενδεχόμενη έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, εφόσον απαιτηθεί.

Επομένως, δεν πρόκειται ακόμη για οριστική μεταβίβαση της δραστηριότητας, αλλά για ένα σημαντικό επιχειρηματικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Εφόσον η συναλλαγή ολοκληρωθεί, η Ισμαήλος θα εισέλθει σε μια νέα περίοδο της ιστορίας της, μετά από περισσότερα από 35 χρόνια δραστηριότητας στο δίκτυο της Mercedes-Benz.

Για τον Όμιλο Πετρόπουλος, από την άλλη πλευρά, θα πρόκειται για μία επένδυση που μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά το εμπορικό του αποτύπωμα.

Το βέβαιο είναι ότι η ελληνική αγορά αυτοκινήτου βρίσκεται σε μια περίοδο επιχειρηματικών ανακατατάξεων, με τη συγκεκριμένη συμφωνία να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της αυξανόμενης σημασίας που αποκτούν η κλίμακα, η οργάνωση και οι υπηρεσίες μετά την πώληση.