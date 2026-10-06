Το νέο ηλεκτρικό «αγροτικό» της Maxus στην AUTO ATHINA 2026 - Πόσο κοστίζει;
NEWSAUTO.GR

Το νέο ηλεκτρικό «αγροτικό» της Maxus στην AUTO ATHINA 2026 - Πόσο κοστίζει;

Το νέο Maxus eTerron9 είναι πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά και φέρνει μία ξεχωριστή πρόταση στην κατηγορία των ηλεκτρικών pickup.

Το νέο ηλεκτρικό «αγροτικό» της Maxus στην AUTO ATHINA 2026 - Πόσο κοστίζει;
Η καινούρια πρόταση της μάρκας επαγγελματικών οχημάτων της SAIC Motor απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε όσους αναζητούν ένα μεγάλο pickup για καθημερινή χρήση και δραστηριότητες αναψυχής.

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