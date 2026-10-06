Το νέο ηλεκτρικό «αγροτικό» της Maxus στην AUTO ATHINA 2026 - Πόσο κοστίζει;

Η καινούρια πρόταση της μάρκας επαγγελματικών οχημάτων της SAIC Motor απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε όσους αναζητούν ένα μεγάλο pickup για καθημερινή χρήση και δραστηριότητες αναψυχής.