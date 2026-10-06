Καύσιμα: Έως δύο χρόνια για να ξαναγεμίσουν τα αποθέματα – Τι σημαίνει για βενζίνη και diesel στην Ελλάδα

Η διεθνής αγορά πετρελαίου μπορεί να βλέπει σήμερα το Brent να υποχωρεί εκ νέου κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων, όμως πίσω από την ημερήσια διακύμανση των τιμών υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα: τα παγκόσμια αποθέματα αργού και έτοιμων καυσίμων έχουν μειωθεί δραματικά και δεν μπορούν να αποκατασταθούν γρήγορα.

Ο πρόεδρος και CEO της Saudi Aramco, Amin Nasser, προειδοποίησε ότι ακόμη και μετά την πλήρη αποκατάσταση των ροών μέσω των κρίσιμων θαλάσσιων οδών, η αναπλήρωση των αποθεμάτων, ταυτόχρονα με την κάλυψη της παγκόσμιας ζήτησης, θα μπορούσε να χρειαστεί έως και δύο χρόνια.

Η δήλωση έγινε στις 5 Οκτωβρίου στο Energy Intelligence Forum του Λονδίνου και δημοσιοποιήθηκε εκ νέου σήμερα, 6 Οκτωβρίου, από το επίσημο σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων.





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