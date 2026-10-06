Το καινούριο πρωτότυπο της Renault επαναφέρει το «voiture a vivre»

Η Renault επαναφέρει τη φιλοσοφία του «voiture a vivre» και την περνά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, με το E-Space Concept να αποτελεί την έκπληξη της εταιρείας στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού.