Το καινούριο πρωτότυπο της Renault επαναφέρει το «voiture a vivre»
NEWSAUTO.GR

Το καινούριο πρωτότυπο της Renault επαναφέρει το «voiture a vivre»

Η γαλλική εταιρεία θα γιορτάσει στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού τη φιλοσοφία «αυτοκίνητο για να ζεις μαζί του» (voiture a vivr), μέσω του πρωτότυπου E-Space.

Το καινούριο πρωτότυπο της Renault επαναφέρει το «voiture a vivre»
Η Renault επαναφέρει τη φιλοσοφία του «voiture a vivre» και την περνά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, με το E-Space Concept να αποτελεί την έκπληξη της εταιρείας στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού.

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