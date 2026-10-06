Τρεις φορές πιο επικίνδυνο το ηλεκτρικό πατίνι από τη μοτοσικλέτα
Τρεις φορές πιο επικίνδυνο το ηλεκτρικό πατίνι από τη μοτοσικλέτα
Έρευνα επιβεβαιώνει ότι τα ηλεκτρικά πατίνια είναι πολύ πιο επικίνδυνα από μοτοσικλέτα και ποδήλατο, ιδιαίτερα για σοβαρά εγκεφαλικά τραύματα.
Να και κάτι που γνωρίζαμε ήδη, αλλά πλέον εμφανίζεται και ως επιστημονική έρευνα. Τα ηλεκτρικά πατίνια είναι πολύ πιο επικίνδυνα από τις μοτοσικλέτες και τα ποδήλατα.
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