Τρεις φορές πιο επικίνδυνο το ηλεκτρικό πατίνι από τη μοτοσικλέτα

Να και κάτι που γνωρίζαμε ήδη, αλλά πλέον εμφανίζεται και ως επιστημονική έρευνα. Τα ηλεκτρικά πατίνια είναι πολύ πιο επικίνδυνα από τις μοτοσικλέτες και τα ποδήλατα.