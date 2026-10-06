Ευρωπαϊκή πρεμιέρα σήμερα στην Αθήνα: Η MINI αποκαλύπτει το νέο αυτοκίνητό της
Ευρωπαϊκή πρεμιέρα σήμερα στην Αθήνα: Η MINI αποκαλύπτει το νέο αυτοκίνητό της
Η MINI επιλέγει την Αθήνα για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα μιας ολοκαίνουργιας έκδοσης. Η αποκάλυψη γίνεται σήμερα, 6 Οκτωβρίου, στην έκθεση αυτοκινήτου AUTO ATHINA, ενώ στις 8 Οκτωβρίου ακολουθεί ακόμη μία μεγάλη ευρωπαϊκή πρεμιέρα από τη BMW Neue Klasse.
UPD:
Η Αθήνα μπαίνει σήμερα στον ευρωπαϊκό χάρτη των μεγάλων παρουσιάσεων αυτοκινήτου. Η MINI έχει επιλέξει την AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ και το Metropolitan Expo για να πραγματοποιήσει, σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου, την ευρωπαϊκή πρεμιέρα μιας ολοκαίνουργιας έκδοσης.
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