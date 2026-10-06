Ευρωπαϊκή πρεμιέρα σήμερα στην Αθήνα: Η MINI αποκαλύπτει το νέο αυτοκίνητό της

Η MINI επιλέγει την Αθήνα για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα μιας ολοκαίνουργιας έκδοσης. Η αποκάλυψη γίνεται σήμερα, 6 Οκτωβρίου, στην έκθεση αυτοκινήτου AUTO ATHINA, ενώ στις 8 Οκτωβρίου ακολουθεί ακόμη μία μεγάλη ευρωπαϊκή πρεμιέρα από τη BMW Neue Klasse.