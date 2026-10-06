Ευρωπαϊκή πρεμιέρα σήμερα στην Αθήνα: Η MINI αποκαλύπτει το νέο αυτοκίνητό της

Η Αθήνα μπαίνει σήμερα στον ευρωπαϊκό χάρτη των μεγάλων παρουσιάσεων αυτοκινήτου. Η MINI έχει επιλέξει την AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ και το Metropolitan Expo για να πραγματοποιήσει, σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου, την ευρωπαϊκή πρεμιέρα μιας ολοκαίνουργιας έκδοσης.

Δεν πρόκειται απλώς για ακόμη μία πανελλαδική πρώτη εμφάνιση. Η ίδια η MINI, μέσω της επίσημης ανακοίνωσης του BMW Group Hellas, χαρακτηρίζει την παρουσίαση «Ευρωπαϊκή Πρεμιέρα», κάτι που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο στη φετινή AUTO ATHINA όσο και συνολικά στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου.

Το newsauto βρίσκεται στην AUTO ATHINA και θα καταγράψει την αποκάλυψη με δικό του φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό, μεταφέροντας άμεσα όλες τις λεπτομέρειες από το Metropolitan Expo.

Όλα δείχνουν ένα νέο και αγριο MINI

Η MINI δεν είχε αποκαλύψει επισήμως, μέχρι το πρωί της 6ης Οκτωβρίου, την εμπορική ονομασία της νέας έκδοσης. Ωστόσο, η εικόνα γίνεται αρκετά καθαρή αν συνδυαστούν οι επίσημες πληροφορίες που έχουν προηγηθεί.





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