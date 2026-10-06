Τα γενέθλια του Ζλάταν έχουν πάντα… Ferrari (+ video)

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς το έχει κάνει πλέον παράδοση. Κάθε χρόνο, ανήμερα των γενεθλίων του, αποκαλύπτει και ένα νέο μοντέλο της Ferrari που προστίθεται στη συλλογή του. Και φέτος, για να γιορτάσει τα 45 του χρόνια, σειρά είχε η εντυπωσιακή F80.