Τα γενέθλια του Ζλάταν έχουν πάντα… Ferrari (+ video)
NEWSAUTO.GR

Τα γενέθλια του Ζλάταν έχουν πάντα… Ferrari (+ video)

Ο Σουηδός, πρώην ποδοσφαιριστής, έκανε ξανά το σύνηθες γενέθλιο δώρο στον εαυτό του, προσθέτοντας αυτή τη φορά μία Ferrari F80 στη συλλογή του.

Τα γενέθλια του Ζλάταν έχουν πάντα… Ferrari (+ video)
Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς το έχει κάνει πλέον παράδοση. Κάθε χρόνο, ανήμερα των γενεθλίων του, αποκαλύπτει και ένα νέο μοντέλο της Ferrari που προστίθεται στη συλλογή του. Και φέτος, για να γιορτάσει τα 45 του χρόνια, σειρά είχε η εντυπωσιακή F80.

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