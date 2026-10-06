Γιατί είναι τόσο ακριβά τα κλειδιά των σύγχρονων αυτοκινήτων

Υπήρχε μία εποχή κατά την οποία το να χάσεις το κλειδί του αυτοκινήτου σου δεν επέφερε ιδιαίτερο κόστος και η διαδικασία αντικατάστασής του ήταν εύκολη. Σήμερα, όμως, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική σε μία τέτοια δυσάρεστη περίπτωση.