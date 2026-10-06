Γιατί είναι τόσο ακριβά τα κλειδιά των σύγχρονων αυτοκινήτων
Γιατί είναι τόσο ακριβά τα κλειδιά των σύγχρονων αυτοκινήτων
Μπορεί τα σύγχρονα κλειδιά στα νέα αυτοκίνητα να είναι πολύ βολικά, ωστόσο έχουν ένα σοβαρό μειονέκτημα: η αντικατάστασή τους είναι κοστοβόρα.
Υπήρχε μία εποχή κατά την οποία το να χάσεις το κλειδί του αυτοκινήτου σου δεν επέφερε ιδιαίτερο κόστος και η διαδικασία αντικατάστασής του ήταν εύκολη. Σήμερα, όμως, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική σε μία τέτοια δυσάρεστη περίπτωση.
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