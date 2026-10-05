Ιδού η νέα εταιρεία που κερδίζει τους Έλληνες - Που θα την δείτε;

Ιδιαίτερα θετικός ήταν ο Σεπτέμβριος του 2026 για την Chery στην ελληνική αγορά, καθώς η κινεζική μάρκα κατέλαβε την 3η θέση στις ταξινομήσεις λιανικής με συνολικά 417 καινούργια αυτοκίνητα.