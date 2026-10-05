Ιδού η νέα εταιρεία που κερδίζει τους Έλληνες - Που θα την δείτε;
NEWSAUTO.GR

Ιδού η νέα εταιρεία που κερδίζει τους Έλληνες - Που θα την δείτε;

Κατέγραψε 417 ταξινομήσεις σε ιδιώτες τον Σεπτέμβριο, ενώ το Tiggo 4 Hybrid βρέθηκε στη 2η θέση της λιανικής αγοράς ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Ιδού η νέα εταιρεία που κερδίζει τους Έλληνες - Που θα την δείτε;
UPD:
Ιδιαίτερα θετικός ήταν ο Σεπτέμβριος του 2026 για την Chery στην ελληνική αγορά, καθώς η κινεζική μάρκα κατέλαβε την 3η θέση στις ταξινομήσεις λιανικής με συνολικά 417 καινούργια αυτοκίνητα.

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UPD:
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