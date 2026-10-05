Video: Τρομακτική έκρηξη σε αυτοκίνητο από αέριο - Είναι επικίνδυνο; Να το βάλω;
Η μεγάλη διαφορά τιμής από τη βενζίνη φέρνει ξανά τα καύσιμα αερίου στο προσκήνιο. Όμως το σοκαριστικό βίντεο με την έκρηξη αυτοκινήτου, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την ασφάλεια. Τι πραγματικά συνέβη, πόσο ασφαλές είναι ένα σωστά μετασκευασμένο αυτοκίνητο και πού βρίσκεται ο πραγματικός κίνδυνος;
Η εικόνα είναι πράγματι εντυπωσιακή. Την 1η Οκτωβρίου, σε πρατήριο στον αυτοκινητόδρομο NH-48, κοντά στο Karjan της Vadodara στην Ινδία, αυτοκίνητο εξερράγη την ώρα του ανεφοδιασμού του. Θραύσματα και τζάμια εκτοξεύτηκαν σε μεγάλη απόσταση και δύο διπλανά αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές. Ευτυχώς, ο οδηγός είχε βγει από το όχημα και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Υπάρχει όμως μία πολύ σημαντική λεπτομέρεια που δεν εχει τονιστεί από τους περισσότερους: το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν κινούνταν με LPG, δηλαδή υγραέριο, αλλά με CNG, πεπιεσμένο φυσικό αέριο. Και η διαφορά είναι τεράστια από τεχνικής πλευράς.
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