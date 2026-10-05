Video: Τρομακτική έκρηξη σε αυτοκίνητο από αέριο - Είναι επικίνδυνο; Να το βάλω;

Η εικόνα είναι πράγματι εντυπωσιακή. Την 1η Οκτωβρίου, σε πρατήριο στον αυτοκινητόδρομο NH-48, κοντά στο Karjan της Vadodara στην Ινδία, αυτοκίνητο εξερράγη την ώρα του ανεφοδιασμού του. Θραύσματα και τζάμια εκτοξεύτηκαν σε μεγάλη απόσταση και δύο διπλανά αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές. Ευτυχώς, ο οδηγός είχε βγει από το όχημα και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Υπάρχει όμως μία πολύ σημαντική λεπτομέρεια που δεν εχει τονιστεί από τους περισσότερους: το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν κινούνταν με LPG, δηλαδή υγραέριο, αλλά με CNG, πεπιεσμένο φυσικό αέριο. Και η διαφορά είναι τεράστια από τεχνικής πλευράς.