Δοκιμάζουμε το Changan Deepal S05 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Να σημειώσουμε ότι οι Κινέζοι θέλουν να ξεκινά η ιστορία της Changan από το 1862. Τότε ιδρύθηκε μια εταιρεία η οποία κατασκεύαζε και διέθετε οπλισμό. Η ενασχόλησή της με την παραγωγή αυτοκινήτων ξεκίνησε το 1959 όταν παρουσίασε το ChangJiang 46, ένα στρατιωτικό τζιπ το οποίο βασιζόταν στο Jeep Willys.