Δοκιμάζουμε το Changan Deepal S05 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το Changan Deepal S05 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Η Changan Automotive άρχισε να αντιπροσωπεύεται στη χώρα μας πριν από περίπου έναν χρόνο και μας συστήθηκε το αμιγώς ηλεκτρικό Deepal S05. Το SUV μοντέλο της έχει όλα τα στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν τα δεδομένα που ισχύουν στην κινεζική κρατική εταιρεία.
UPD:
Να σημειώσουμε ότι οι Κινέζοι θέλουν να ξεκινά η ιστορία της Changan από το 1862. Τότε ιδρύθηκε μια εταιρεία η οποία κατασκεύαζε και διέθετε οπλισμό. Η ενασχόλησή της με την παραγωγή αυτοκινήτων ξεκίνησε το 1959 όταν παρουσίασε το ChangJiang 46, ένα στρατιωτικό τζιπ το οποίο βασιζόταν στο Jeep Willys.
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UPD:
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