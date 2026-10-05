Η εταιρεία που κατασκεύασε μόνο 140 αυτοκίνητα

Όποιος γνωρίζει την

κερδίζει τον τίτλο του petrolhead του μήνα. Η Bizzarrini ιδρύθηκε το 1964 στο Λιβόρνο από έναν πρώην μηχανικό της

, τον Τζιότο Μπιζαρίνι ο οποίος μάλιστα είχε σχεδιάσει το V12 3,5 λίτρων της Lamborghini 350 GT. Η μικρή εταιρεία παρέμεινε ενεργή για