Η εταιρεία που κατασκεύασε μόνο 140 αυτοκίνητα
Η εταιρεία που κατασκεύασε μόνο 140 αυτοκίνητα
Ένα σπανιότατο δείγμα της ιταλικής ιστορίας αυτοκινήτου βγαίνει στο σφυρί. Η εταιρεία κατασκεύασε συνολικά 140 αυτοκίνητα στην πενταετή πορεία της.
Όποιος γνωρίζει την Bizzarini κερδίζει τον τίτλο του petrolhead του μήνα. Η Bizzarrini ιδρύθηκε το 1964 στο Λιβόρνο από έναν πρώην μηχανικό της Alfa Romeo, τον Τζιότο Μπιζαρίνι ο οποίος μάλιστα είχε σχεδιάσει το V12 3,5 λίτρων της Lamborghini 350 GT. Η μικρή εταιρεία παρέμεινε ενεργή για μόλις πέντε χρόνια, κατασκευάζοντας περίπου 140 αυτοκίνητα.
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