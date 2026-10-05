Η εταιρεία που κατασκεύασε μόνο 140 αυτοκίνητα
NEWSAUTO.GR

Η εταιρεία που κατασκεύασε μόνο 140 αυτοκίνητα

Ένα σπανιότατο δείγμα της ιταλικής ιστορίας αυτοκινήτου βγαίνει στο σφυρί. Η εταιρεία κατασκεύασε συνολικά 140 αυτοκίνητα στην πενταετή πορεία της.

Η εταιρεία που κατασκεύασε μόνο 140 αυτοκίνητα
Όποιος γνωρίζει την Bizzarini κερδίζει τον τίτλο του petrolhead του μήνα. Η Bizzarrini ιδρύθηκε το 1964 στο Λιβόρνο από έναν πρώην μηχανικό της Alfa Romeo, τον Τζιότο Μπιζαρίνι ο οποίος μάλιστα είχε σχεδιάσει το V12 3,5 λίτρων της Lamborghini 350 GT. Η μικρή εταιρεία παρέμεινε ενεργή για μόλις πέντε χρόνια, κατασκευάζοντας περίπου 140 αυτοκίνητα.

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