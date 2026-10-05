Γιατί δεν χρειάζονται κιβώτιο με ταχύτητες τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα;
NEWSAUTO.GR

Γιατί δεν χρειάζονται κιβώτιο με ταχύτητες τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα;

Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την οδήγηση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου από τα υπόλοιπα εστιάζεται στο ότι δεν υπάρχουν αλλαγές σχέσεων.

Γιατί δεν χρειάζονται κιβώτιο με ταχύτητες τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα;
UPD:

Στα περισσότερα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, ο οδηγός απλώς πατά το δεξί πεντάλ και το αυτοκίνητο επιταχύνει ομαλά και αδιάκοπα. Ο λόγος είναι απλός, καθώς αντί για ένα συμβατικό κιβώτιο πολλών σχέσεων, τα EV χρησιμοποιούν συνήθως ένα μονής σχέσης σύστημα μετάδοσης με σταθερή σχέση υποπολλαπλασιασμού.

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UPD:
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