Γιατί δεν χρειάζονται κιβώτιο με ταχύτητες τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα;

Στα περισσότερα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, ο οδηγός απλώς πατά το δεξί πεντάλ και το αυτοκίνητο επιταχύνει ομαλά και αδιάκοπα. Ο λόγος είναι απλός, καθώς αντί για ένα συμβατικό κιβώτιο πολλών σχέσεων, τα EV χρησιμοποιούν συνήθως ένα μονής σχέσης σύστημα μετάδοσης με σταθερή σχέση υποπολλαπλασιασμού.

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