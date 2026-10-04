Έβανς: Ο δύσκολος δρόμος προς τον τίτλο του WRC
Έβανς: Ο δύσκολος δρόμος προς τον τίτλο του WRC
Έπειτα από 5 κατακτήσεις της δεύτερης θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα οδηγών, η ώρα της λύτρωσης έφτασε για τον Έλφιν Έβανς. Επιτέλους πρωταθλητής ο Ουαλλός και μάλιστα με εντελώς κινηματογραφικό τρόπο!
Το σενάριο έμοιαζε γνώριμο. Ο Έβανς έδειχνε από την αρχή της σεζόν ικανός για το πρωτάθλημα. Ένα δυνατό ξεκίνημα κάποιες φορές ή μία πολύ επιτυχημένη αλληλουχία αγώνων εντός της σεζόν θα έφερναν πάντα τον Ουαλλό σε θέση βολής από τον πολυπόθητο τίτλο.
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