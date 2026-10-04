Έβανς: Ο δύσκολος δρόμος προς τον τίτλο του WRC

Έπειτα από 5 κατακτήσεις της δεύτερης θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα οδηγών, η ώρα της λύτρωσης έφτασε για τον Έλφιν Έβανς. Επιτέλους πρωταθλητής ο Ουαλλός και μάλιστα με εντελώς κινηματογραφικό τρόπο!