Έβανς: Ο δύσκολος δρόμος προς τον τίτλο του WRC
NEWSAUTO.GR

Έβανς: Ο δύσκολος δρόμος προς τον τίτλο του WRC

Έπειτα από 5 κατακτήσεις της δεύτερης θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα οδηγών, η ώρα της λύτρωσης έφτασε για τον Έλφιν Έβανς. Επιτέλους πρωταθλητής ο Ουαλλός και μάλιστα με εντελώς κινηματογραφικό τρόπο!

Έβανς: Ο δύσκολος δρόμος προς τον τίτλο του WRC
Το σενάριο έμοιαζε γνώριμο. Ο Έβανς έδειχνε από την αρχή της σεζόν ικανός για το πρωτάθλημα. Ένα δυνατό ξεκίνημα κάποιες φορές ή μία πολύ επιτυχημένη αλληλουχία αγώνων εντός της σεζόν θα έφερναν πάντα τον Ουαλλό σε θέση βολής από τον πολυπόθητο τίτλο.

Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης