Benltey Torcal: Τι την κάνει να ξεχωρίζει

Η νέα Bentley Torcal είναι ηλεκτρική με ήχο V8 κινητήρα, έχει πόρτες που κλείνουν μόνες τους, και άλλες πολλές επαναστατικές ιδέες. Σας παρουσιάζουμε αυτές που μας έκαναν περισσότερο εντύπωση.