Benltey Torcal: Τι την κάνει να ξεχωρίζει
Benltey Torcal: Τι την κάνει να ξεχωρίζει
Η νέα Bentley Torcal είναι ηλεκτρική με ήχο V8 κινητήρα, έχει πόρτες που κλείνουν μόνες τους, και άλλες πολλές επαναστατικές ιδέες. Σας παρουσιάζουμε αυτές που μας έκαναν περισσότερο εντύπωση.
Η Bentley Torcal είναι το νέο μοντέλο της βρετανικής μάρκας, το οποίο έχει αρκετά στοιχεία που εντυπωσιάζουν. Ισχύς 888 ίππων, αρχιτεκτονική 800 Volt, 600 χιλιόμετρα αυτονομίας, και μεγάλος όγκος.
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