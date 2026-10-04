Benltey Torcal: Τι την κάνει να ξεχωρίζει
NEWSAUTO.GR

Benltey Torcal: Τι την κάνει να ξεχωρίζει

Η νέα Bentley Torcal είναι ηλεκτρική με ήχο V8 κινητήρα, έχει πόρτες που κλείνουν μόνες τους, και άλλες πολλές επαναστατικές ιδέες. Σας παρουσιάζουμε αυτές που μας έκαναν περισσότερο εντύπωση.

Benltey Torcal: Τι την κάνει να ξεχωρίζει
Η Bentley Torcal είναι το νέο μοντέλο της βρετανικής μάρκας, το οποίο έχει αρκετά στοιχεία που εντυπωσιάζουν. Ισχύς 888 ίππων, αρχιτεκτονική 800 Volt, 600 χιλιόμετρα αυτονομίας, και μεγάλος όγκος.

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