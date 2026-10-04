F1 Μπαχρέιν: Νίκη για Φερστάπεν, καταστροφή για Ράσελ

Ο Μαξ Φερστάπεν μετέτρεψε την πρώτη του φετινή pole σε νίκη επικρατώντας σε έναν επεισοδιακό αγώνα. Δεύτερος ο Αντονέλι και τρίτος ο Χάμιλτον με εκπληκτική ανάκαμψη. Καταστροφή για Ράσελ.