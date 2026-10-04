F1 Μπαχρέιν: Νίκη για Φερστάπεν, καταστροφή για Ράσελ
F1 Μπαχρέιν: Νίκη για Φερστάπεν, καταστροφή για Ράσελ
Ο Μαξ Φερστάπεν μετέτρεψε την πρώτη του φετινή pole σε νίκη επικρατώντας σε έναν επεισοδιακό αγώνα. Δεύτερος ο Αντονέλι και τρίτος ο Χάμιλτον με εκπληκτική ανάκαμψη. Καταστροφή για Ράσελ.
Ο Μαξ επέστρεψε στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Έπειτα από έναν αγώνα γεμάτο ανατροπές, ο Ολλανδός κράτησε την ψυχραιμία του, κέρδισε τις Mercedes σε άμεση μονομαχία και πήρε την 72η νίκη της καριέρας του.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα