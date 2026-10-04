F1 Μπαχρέιν: Νίκη για Φερστάπεν, καταστροφή για Ράσελ
NEWSAUTO.GR

F1 Μπαχρέιν: Νίκη για Φερστάπεν, καταστροφή για Ράσελ

Ο Μαξ Φερστάπεν μετέτρεψε την πρώτη του φετινή pole σε νίκη επικρατώντας σε έναν επεισοδιακό αγώνα. Δεύτερος ο Αντονέλι και τρίτος ο Χάμιλτον με εκπληκτική ανάκαμψη. Καταστροφή για Ράσελ.

F1 Μπαχρέιν: Νίκη για Φερστάπεν, καταστροφή για Ράσελ
Ο Μαξ επέστρεψε στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Έπειτα από έναν αγώνα γεμάτο ανατροπές, ο Ολλανδός κράτησε την ψυχραιμία του, κέρδισε τις Mercedes σε άμεση μονομαχία και πήρε την 72η νίκη της καριέρας του.

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