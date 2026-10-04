BMW Motorrad: Έσπασε ρεκόρ πωλήσεων 17ετίας στην Ελλάδα
BMW Motorrad: Έσπασε ρεκόρ πωλήσεων 17ετίας στην Ελλάδα
Μέχρι και τον Σεπτέμβριο, η BMW Motorrrad παραμένει πρώτη στην Ελλάδα στις μοτοσικλέτες άνω των 750 κ.εκ.
UPD:
Με μία από τις πιο δυνατές επιδόσεις της στην ελληνική αγορά έκλεισε τον Σεπτέμβριο η BMW Motorrad, σημειώνοντας τον καλύτερο μήνα των τελευταίων 17 ετών. Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, που έχει στη διάθεσή του το Newsauto, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 23,3% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025, επιβεβαιώνοντας ότι η βαυαρική φίρμα διατηρεί πολύ ισχυρό αποτύπωμα στις μεγάλες μοτοσικλέτες.
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