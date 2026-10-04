Θα σώσουν οι Κινέζοι τη Maserati;
Θα σώσουν οι Κινέζοι τη Maserati;
Στο φως της δημοσιότητας έχουν βγει το τελευταίο διάστημα αναφορές που κάνουν λόγο για μια συνεργασία της Maserati με τις Huawei και JAC με στόχο τη δημιουργία δύο ηλεκτρικών μοντέλων με τα σήματα και τη φινέτσα της ιταλικής φίρμας που θα έχουν όμως κινεζική τεχνολογία και ταυτότητα.
Η αναζήτηση της Maserati για τον δρόμο που θα την επαναφέρει σε τροχιά ανάπτυξης φαίνεται πως οδηγεί προς την Κίνα. Σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα από κινεζικές πηγές, η ιταλική εταιρεία έχει καταλήξει σε συμφωνία συνεργασίας με τις Huawei και JAC για την εξέλιξη δύο νέων ηλεκτρικών μοντέλων.
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