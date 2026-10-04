Έρχεται νέο μοντέλο της Fiat - Ποιο είναι και πότε θα το δούμε
Έρχεται νέο μοντέλο της Fiat - Ποιο είναι και πότε θα το δούμε
Η Fiat έχει καταστρώσει ένα νέο επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει την παρουσίαση νέων μοντέλων με ιστορικά ονόματα.
Όπως έγινε γνωστό, η Fiat έχει αρχίσει να εξελίσσει τα νέα μοντέλα της με τα οποία σκοπεύει να επανέλθει δυναμικά στην ευρωπαϊκή αυτοκινητική σκηνή (και όχι μόνο σε αυτή).
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα