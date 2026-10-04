Έρχεται νέο μοντέλο της Fiat - Ποιο είναι και πότε θα το δούμε
NEWSAUTO.GR

Έρχεται νέο μοντέλο της Fiat - Ποιο είναι και πότε θα το δούμε

Η Fiat έχει καταστρώσει ένα νέο επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει την παρουσίαση νέων μοντέλων με ιστορικά ονόματα.

Έρχεται νέο μοντέλο της Fiat - Ποιο είναι και πότε θα το δούμε
Όπως έγινε γνωστό, η Fiat έχει αρχίσει να εξελίσσει τα νέα μοντέλα της με τα οποία σκοπεύει να επανέλθει δυναμικά στην ευρωπαϊκή αυτοκινητική σκηνή (και όχι μόνο σε αυτή).

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