Ποια εταιρεία πούλησε τα περισσότερα αυτοκίνητα στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο;
Ποια εταιρεία πούλησε τα περισσότερα αυτοκίνητα στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο;
Το… πάρτι για την Toyota συνεχίστηκε και τον Σεπτέμβρη, η BMW βρέθηκε 4η, η Dacia 5η ενώ η Chery που βρέθηκε στην 8η θέση ήταν η Νο1 κινέζικη σε πωλήσεις…
Θετικό πρόσημο κατέγραψε η ελληνική αγορά καινούργιων αυτοκινήτων τον Σεπτέμβριο, καθώς οι ταξινομήσεις και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, έφτασαν συνολικά τις 12.839 μονάδες.
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