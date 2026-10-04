Ποια εταιρεία πούλησε τα περισσότερα αυτοκίνητα στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο;

Το… πάρτι για την Toyota συνεχίστηκε και τον Σεπτέμβρη, η BMW βρέθηκε 4η, η Dacia 5η ενώ η Chery που βρέθηκε στην 8η θέση ήταν η Νο1 κινέζικη σε πωλήσεις…