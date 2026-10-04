Ριζικές αλλαγές ετοιμάζει η BMW στα μοντέλα της
NEWSAUTO.GR

Ριζικές αλλαγές ετοιμάζει η BMW στα μοντέλα της

Μέσα στα επόμενα χρόνια, ο Βαυαρός κατασκευαστής θα εφαρμόσει τη νέα στρατηγική, που αφορά την παρουσία του στην παγκόσμια αγορά.

Ριζικές αλλαγές ετοιμάζει η BMW στα μοντέλα της
Η BMW αναπροσαρμόζει ριζικά τη γκάμα των μοντέλων της, εγκαταλείποντας την έως τώρα λογική ενός ενιαίου παγκόσμιου portfolio και προσαρμόζοντας τα νέα μοντέλα της στις ανάγκες κάθε αγοράς.

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