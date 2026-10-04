Ριζικές αλλαγές ετοιμάζει η BMW στα μοντέλα της
Ριζικές αλλαγές ετοιμάζει η BMW στα μοντέλα της
Μέσα στα επόμενα χρόνια, ο Βαυαρός κατασκευαστής θα εφαρμόσει τη νέα στρατηγική, που αφορά την παρουσία του στην παγκόσμια αγορά.
Η BMW αναπροσαρμόζει ριζικά τη γκάμα των μοντέλων της, εγκαταλείποντας την έως τώρα λογική ενός ενιαίου παγκόσμιου portfolio και προσαρμόζοντας τα νέα μοντέλα της στις ανάγκες κάθε αγοράς.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα