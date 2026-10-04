Η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. απέκτησε ένα φτερωτό «Αρχιφύλακα»

Το περιστατικό δημοσιοποίησε η Ελληνική Αστυνομία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων στις 4 Οκτωβρίου και, όπως εξηγεί, όλα ξεκίνησαν λίγες ημέρες νωρίτερα. Το κοράκι πλησίασε μόνο του τους αστυνομικούς, οι οποίοι του πρόσφεραν νερό. Εκείνο όμως φαίνεται πως είχε διαφορετικά σχέδια.

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