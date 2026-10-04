Η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. απέκτησε ένα φτερωτό «Αρχιφύλακα»
NEWSAUTO.GR

Η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. απέκτησε ένα φτερωτό «Αρχιφύλακα»

Έναν εντελώς απρόσμενο συνεπιβάτη απέκτησαν οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., όταν ένα κοράκι ανέβηκε σε υπηρεσιακή μοτοσικλέτα και αποφάσισε να τους ακολουθήσει ακόμη και στην περιπολία.

Η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. απέκτησε ένα φτερωτό «Αρχιφύλακα»
UPD:

Το περιστατικό δημοσιοποίησε η Ελληνική Αστυνομία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων στις 4 Οκτωβρίου και, όπως εξηγεί, όλα ξεκίνησαν λίγες ημέρες νωρίτερα. Το κοράκι πλησίασε μόνο του τους αστυνομικούς, οι οποίοι του πρόσφεραν νερό. Εκείνο όμως φαίνεται πως είχε διαφορετικά σχέδια.

Δείτε εδώ.

UPD:
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