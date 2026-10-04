Πώς θέλουν οι Κινέζοι να βελτιώσουν τα αυτοκίνητά τους
Πώς θέλουν οι Κινέζοι να βελτιώσουν τα αυτοκίνητά τους
Στην Κίνα θέλουν να επισπεύσουν τη διαδικασία εξέλιξης και παραγωγής ενός αυτοκινήτου και να τη φτάσουν στους 18 μήνες. Για να διασφαλιστεί η ποιότητα των μοντέλων, οι έλεγχοι θα γίνουν πιο αυστηροί.
Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία κινείται με φρενήρεις ρυθμούς. Κατά μέσο όρο ένα κινεζικό μοντέλο χρειάζεται περίπου δύο χρόνια για να εξελιχθεί, να δοκιμαστεί και να κυκλοφορήσει στην αγορά, όταν ο αντίστοιχος χρόνος για τα αυτοκίνητα των υπόλοιπων χωρών είναι τρία με πέντε χρόνια.
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