Πώς θέλουν οι Κινέζοι να βελτιώσουν τα αυτοκίνητά τους

Στην Κίνα θέλουν να επισπεύσουν τη διαδικασία εξέλιξης και παραγωγής ενός αυτοκινήτου και να τη φτάσουν στους 18 μήνες. Για να διασφαλιστεί η ποιότητα των μοντέλων, οι έλεγχοι θα γίνουν πιο αυστηροί.