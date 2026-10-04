Δοκιμάζουμε το Cupra Tavascan VZ με τα 340 άλογα - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Η απαρχή για την

έγινε με τα

και

που κυκλοφορούν εδώ και κάμποσα χρόνια, με το

να κοντοζυγώνει από το νέο έτος. Όσον αφορά τα αμιγώς ηλεκτρικά, το πρώτο της ισπανικής εταιρίας ήταν το

και τώρα το

με