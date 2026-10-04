Δοκιμάζουμε το Cupra Tavascan VZ με τα 340 άλογα - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε το Cupra Tavascan VZ με τα 340 άλογα - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Αυξάνεστε, πληθύνεστε και κυριεύστε στην αρένα των σπορ ηλεκτρικών, είπε η Cupra. Όπερ και εγένετο.

Δοκιμάζουμε το Cupra Tavascan VZ με τα 340 άλογα - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Η απαρχή για την Cupra έγινε με τα Leon και Formentor που κυκλοφορούν εδώ και κάμποσα χρόνια, με το Terramar να κοντοζυγώνει από το νέο έτος. Όσον αφορά τα αμιγώς ηλεκτρικά, το πρώτο της ισπανικής εταιρίας ήταν το Born και τώρα το Tavascan με το newsauto να είναι το πρώτο δημοσιογραφικό μέσο που το δοκιμάζει σε ελληνική άσφαλτο.

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