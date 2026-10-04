Ιστορική ανατροπή: Η βενζίνη κάτω από το 50% παγκοσμίως – Τι γίνεται στην Ελλάδα
Ιστορική ανατροπή: Η βενζίνη κάτω από το 50% παγκοσμίως – Τι γίνεται στην Ελλάδα
Για πρώτη φορά στην ιστορία της σύγχρονης αυτοκίνησης, τα καινούργια αυτοκίνητα που κινούνται αποκλειστικά με βενζίνη αποτελούν λιγότερα από τα μισά των οχημάτων που πωλούνται παγκοσμίως.
UPD:
Τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026 καταγράφουν μια αλλαγή που πριν από μόλις πέντε χρόνια θα έμοιαζε εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί τόσο γρήγορα.
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UPD:
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