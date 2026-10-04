Ιστορική ανατροπή: Η βενζίνη κάτω από το 50% παγκοσμίως – Τι γίνεται στην Ελλάδα
NEWSAUTO.GR

Ιστορική ανατροπή: Η βενζίνη κάτω από το 50% παγκοσμίως – Τι γίνεται στην Ελλάδα

Για πρώτη φορά στην ιστορία της σύγχρονης αυτοκίνησης, τα καινούργια αυτοκίνητα που κινούνται αποκλειστικά με βενζίνη αποτελούν λιγότερα από τα μισά των οχημάτων που πωλούνται παγκοσμίως.

Ιστορική ανατροπή: Η βενζίνη κάτω από το 50% παγκοσμίως – Τι γίνεται στην Ελλάδα
UPD:
Τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026 καταγράφουν μια αλλαγή που πριν από μόλις πέντε χρόνια θα έμοιαζε εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί τόσο γρήγορα.

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UPD:
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