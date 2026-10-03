Εκθεση αυτοκινήτου Αθήνας: Ιστορικό ρεκόρ επισκεψιμότητας από την πρώτη ημέρα
Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο άνοιξε η έκθεση αυτοκιθνήτου AUTO ATHINA 2026, καταγράφοντας από την πρώτη κιόλας ημέρα μία πρωτοφανή προσέλευση κοινού. Χιλιάδες επισκέπτες κατέκλυσαν το Metropolitan Expo στα Σπάτα, επιβεβαιώνοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι ο Έλληνας αγαπά το αυτοκίνητο.
Η πρώτη ημέρα της AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ολοκληρώθηκε με μια εικόνα που δύσκολα μπορεί να αποτυπωθεί μόνο με αριθμούς.
Από τις πρώτες ώρες λειτουργίας της έκθεσης, η ροή του κόσμου προς το Metropolitan Expo ήταν συνεχής, με οικογένειες, νέους ανθρώπους, φίλους του αυτοκινήτου αλλά και υποψήφιους αγοραστές να περνούν τις πύλες της μεγαλύτερης έκθεσης αυτοκινήτου που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της διοργάνωσης, η προσέλευση της πρώτης ημέρας κινήθηκε σε επίπεδα ιστορικού ρεκόρ, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα στα περίπτερα των εταιρειών.
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