Εκθεση αυτοκινήτου Αθήνας: Ιστορικό ρεκόρ επισκεψιμότητας από την πρώτη ημέρα

Η πρώτη ημέρα της AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ολοκληρώθηκε με μια εικόνα που δύσκολα μπορεί να αποτυπωθεί μόνο με αριθμούς.

Από τις πρώτες ώρες λειτουργίας της έκθεσης, η ροή του κόσμου προς το Metropolitan Expo ήταν συνεχής, με οικογένειες, νέους ανθρώπους, φίλους του αυτοκινήτου αλλά και υποψήφιους αγοραστές να περνούν τις πύλες της μεγαλύτερης έκθεσης αυτοκινήτου που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της διοργάνωσης, η προσέλευση της πρώτης ημέρας κινήθηκε σε επίπεδα ιστορικού ρεκόρ, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα στα περίπτερα των εταιρειών.





