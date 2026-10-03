AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια
NEWSAUTO.GR

AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια

Με 52 μάρκες, αριθμό-ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα, και δεκάδες νέα μοντέλα και πρεμιέρες, η AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ είναι η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ στην Ελλάδα και ανοίγει τις πύλες της για το κοινό από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo.

AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια
Με την παρουσία εκπροσώπων της Κυβέρνησης, φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεσμικών φορέων και της αγοράς αυτοκινήτου πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου τα επίσημα εγκαίνια της AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ.

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