AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια

Με 52 μάρκες, αριθμό-ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα, και δεκάδες νέα μοντέλα και πρεμιέρες, η AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ είναι η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ στην Ελλάδα και ανοίγει τις πύλες της για το κοινό από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo.