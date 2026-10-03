AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια
AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια
Με 52 μάρκες, αριθμό-ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα, και δεκάδες νέα μοντέλα και πρεμιέρες, η AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ είναι η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ στην Ελλάδα και ανοίγει τις πύλες της για το κοινό από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo.
Με την παρουσία εκπροσώπων της Κυβέρνησης, φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεσμικών φορέων και της αγοράς αυτοκινήτου πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου τα επίσημα εγκαίνια της AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα