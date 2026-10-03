Ποιοι δρόμοι της Αθήνας θα είναι κλειστοί την Κυριακή
Ποιοι δρόμοι της Αθήνας θα είναι κλειστοί την Κυριακή
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο κέντρο της Αθήνας, με αρκετούς βασικούς οδικούς άξονες να κλείνουν λόγω του «Greece Race for the Cure 2026».
Με σημαντικές αλλαγές στην κυκλοφορία θα πρέπει να υπολογίζουν όσοι κινηθούν με αυτοκίνητο στο κέντρο της Αθήνας το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.
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