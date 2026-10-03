Εκθεση αυτοκινήτου Αθήνας: Για πρώτη φορα στην Ελλάδα το θηριώδες Ineos Grenadier - Πόσο κοστίζει;
Εκθεση αυτοκινήτου Αθήνας: Για πρώτη φορα στην Ελλάδα το θηριώδες Ineos Grenadier - Πόσο κοστίζει;
Η Ineos παρουσίασε επίσημα στην Ελλάδα το Grenadier, το νέο πραγματικά 4×4 μοντέλο της το οποίο απευθύνεται και στους λάτρεις της εκτός δρόμου κίνησης.
UPD:
Η Ineos παρουσίασε επίσημα στην Ελλάδα το Grenadier, το νέο πραγματικά 4×4 μοντέλο της το οποίο απευθύνεται και στους λάτρεις της εκτός δρόμου κίνησης.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
UPD:
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