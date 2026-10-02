Η Jaecoo παρουσίασε το 8 SHS-P στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - Δείτε τιμές
NEWSAUTO.GR

Η Jaecoo παρουσίασε το 8 SHS-P στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - Δείτε τιμές

Η Jaecoo παρουσίασε πανελλαδικά το Omoda 8 στην έκθεση AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, και ανακοίνωσε επίσημα τις τιμές του αυτοκινήτου.

Η Jaecoo παρουσίασε το 8 SHS-P στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - Δείτε τιμές
Το Jaecoo 8 SHS-P αποτελεί τη ναυαρχίδα της εταιρείας, και είναι το τελευταίο μοντέλο που δημιούργησε η μάρκα. Εξωτερικά, το ντιζάιν είναι μοντέρνο, με καμπύλες επιφάνειες και ευθείες γραμμές, ενώ το μήκος φτάνει τα 4,82 μέτρα.

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