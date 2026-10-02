Η Jaecoo παρουσίασε το 8 SHS-P στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - Δείτε τιμές
Η Jaecoo παρουσίασε το 8 SHS-P στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - Δείτε τιμές
Η Jaecoo παρουσίασε πανελλαδικά το Omoda 8 στην έκθεση AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, και ανακοίνωσε επίσημα τις τιμές του αυτοκινήτου.
Το Jaecoo 8 SHS-P αποτελεί τη ναυαρχίδα της εταιρείας, και είναι το τελευταίο μοντέλο που δημιούργησε η μάρκα. Εξωτερικά, το ντιζάιν είναι μοντέρνο, με καμπύλες επιφάνειες και ευθείες γραμμές, ενώ το μήκος φτάνει τα 4,82 μέτρα.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα