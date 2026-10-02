Το νέο iCAUR V27 στην Αuto Athina 2026 powered by Ατλαντική Ένωση - Πόσο κοστίζει;
Το νέο iCAUR V27 στην Αuto Athina 2026 powered by Ατλαντική Ένωση - Πόσο κοστίζει;
Η iCAUR ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο της στην ελληνική αγορά με το V27, ένα μεγάλο SUV με ηλεκτρική τετρακίνηση, 455 ίππους και τεχνολογία range extender, που θα φιγουράρει στην AUTO ATHINA 2026 by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ.
Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου αποκτά ακόμη ένα νέο όνομα. Η iCAUR έρχεται επίσημα στη χώρα μας και επιλέγει για την είσοδό της ένα μοντέλο που δύσκολα περνά απαρατήρητο, τόσο λόγω μεγέθους και σχεδίασης όσο και λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών του.
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