Το Geely E2 στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Το Geely E2 στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Η Geely παρουσίασε επίσημα στην Ελλάδα το E2, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό compact μοντέλο της.
Στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΈΝΩΣΗ, η Geely παρουσίασε επίσημα στη χώρα μας το Ε2, το καινούργιο ηλεκτρικό μοντέλο της σχετικά μικρών διαστάσεων.
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