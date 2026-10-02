Το Geely E2 στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Το Geely E2 στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Η Geely παρουσίασε επίσημα στην Ελλάδα το E2, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό compact μοντέλο της.

Το Geely E2 στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΈΝΩΣΗ, η Geely παρουσίασε επίσημα στη χώρα μας το Ε2, το καινούργιο ηλεκτρικό μοντέλο της σχετικά μικρών διαστάσεων.

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