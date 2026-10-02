To Kia Seltos στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ- Δείτε πόσο κοστίζει
NEWSAUTO.GR

To Kia Seltos στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ- Δείτε πόσο κοστίζει

Το Kia Seltos είναι επισήμως στην Ελλάδα, τόσο ως αμιγώς βενζινοκίνητο, όσο και ως υβριδικό. Η εταιρεία αποκάλυψε τις τιμές στη χώρα μας.

To Kia Seltos στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ- Δείτε πόσο κοστίζει
UPD:
Το Kia Seltos παρουσιάστηκε επίσημα στην Ελλάδα, στην έκθεση AUTO ATHINA 2026 Powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, όπου και ανακοινώθηκαν οι τιμές του για την εγχώρια αγορά.

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UPD:
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