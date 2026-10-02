H Mercedes GLA αποκαλύφθηκε στην έκθεση AUTO ATHINA 2026
H Mercedes GLA αποκαλύφθηκε στην έκθεση AUTO ATHINA 2026
Η Mercedes GLA αποτελεί το εισαγωγικό μοντέλο στον «κόσμο» των SUV της εταιρείας, και αποκαλύφθηκε σήμερα στην έκθεση AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ.
Την έκθεση AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ επέλεξε η Mercedes για να παρουσιάσει την ολοκαίνουργια γενιά της GLA.
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