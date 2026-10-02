H Mercedes GLA αποκαλύφθηκε στην έκθεση AUTO ATHINA 2026
NEWSAUTO.GR

H Mercedes GLA αποκαλύφθηκε στην έκθεση AUTO ATHINA 2026

Η Mercedes GLA αποτελεί το εισαγωγικό μοντέλο στον «κόσμο» των SUV της εταιρείας, και αποκαλύφθηκε σήμερα στην έκθεση AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ.

H Mercedes GLA αποκαλύφθηκε στην έκθεση AUTO ATHINA 2026
Την έκθεση AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ επέλεξε η Mercedes για να παρουσιάσει την ολοκαίνουργια γενιά της GLA.

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