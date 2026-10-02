Το Peugeot E-208 GTi στην Αuto Athina 2026

Η επιστροφή των τριών γραμμάτων GTi σηματοδοτεί παράλληλα την είσοδο της εμβληματικής σειράς της Peugeot στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Το νέο E-208 GTi εξελίχθηκε από την Peugeot Sport και αντλεί στοιχεία από την ιστορία που ξεκίνησε πριν από περισσότερα από 40 χρόνια με το 205 GTi.





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