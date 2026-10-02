Το Peugeot E-208 GTi στην Αuto Athina 2026
Το Peugeot E-208 GTi στην Αuto Athina 2026
Το Peugeot E-208 GTi είναι πλέον διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα. Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό GTi στην ιστορία της Peugeot κάνει την πανελλήνια πρεμιέρα του στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ.
Το Peugeot E-208 GTi είναι πλέον διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα. Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό GTi στην ιστορία της Peugeot κάνει την πανελλήνια πρεμιέρα του στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ.
Η επιστροφή των τριών γραμμάτων GTi σηματοδοτεί παράλληλα την είσοδο της εμβληματικής σειράς της Peugeot στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Το νέο E-208 GTi εξελίχθηκε από την Peugeot Sport και αντλεί στοιχεία από την ιστορία που ξεκίνησε πριν από περισσότερα από 40 χρόνια με το 205 GTi.
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