Το νέο iCAUR V27 ήρθε Αθήυνα για την έκθεση αυτοκινητου - Πόσο κοσίζει;

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου αποκτά ακόμη ένα νέο όνομα. Η iCAUR έρχεται επίσημα στη χώρα μας και επιλέγει για την είσοδό της ένα μοντέλο που δύσκολα περνά απαρατήρητο, τόσο λόγω μεγέθους και σχεδίασης όσο και λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών του.







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